Il 23 luglio, due agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Reparto Mobile di Bologna e temporaneamente assegnati alla Questura di Ravenna, hanno aiutato un’anziana di 83 anni in difficoltà. Mentre erano impegnati in operazioni di rinforzo sui litorali, hanno prestato soccorso a una donna di Milano che aveva bisogno di assistenza.

Nella giornata del 23 luglio, due operatori della Polizia di Stato appartenenti al Reparto Mobile di Bologna, temporaneamente aggregati alla Questura di Ravenna per i servizi di rinforzo estivo su litorali, hanno svolto un’attività di soccorso a una persona in difficoltà, una 83enne di Milano. In particolare, in orario pomeridiano, mentre si trovavano liberi dal servizio, percorrendo viale 2 Giugno a Milano Marittima hanno nottato una donna riversa a terra che, dopo essere accidentalmente inciampata e caduta, aveva riportato una frattura del setto nasale con copiosa perdita di sangue. I due poliziotti hanno prestato immediato soccorso alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poliziotti liberi dal servizio soccorrono donna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze: ruba collana a donna di 95 anni in via Paisiello. Vista e bloccata da un poliziotto libero dal servizioA Firenze, una donna di 95 anni è stata derubata di una collana in via Paisiello.

Maradona, il calcio per onorare i poliziotti caduti in servizioUna partita di calcio è stata organizzata per rendere omaggio ai due agenti di polizia che hanno perso la vita in servizio.

Temi più discussi: MILANO MARITTIMA: POLIZIOTTI LIBERI DAL SERVIZIO SOCCORRONO UN’ANZIANA IN DIFFICOLTÀ; Due poliziotti liberi dal servizio hanno salvato una 83enne milanese; Poliziotti liberi dal servizio soccorrono donna; RAVENNA: Due agenti liberi dal servizio soccorrono anziana caduta a terra.

Porto Empedocle, agente libero dal servizio salva una donna con una emorragiaL’intervento provvidenziale di un agente della Polizia Ferroviaria di Agrigento, libero dal servizio, ha salvato la vita a una donna colpita da una grave ... agrigento.gds.it

Lo sfortunato predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestatoNelle stesse strade scelte dal predatore per fare bottino, infatti, abita una coppia di poliziotti, uno in forza alla squadra mobile e l'altra al VI distretto Casilino. Sono in casa, liberi dal ... romatoday.it