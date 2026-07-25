Po ma cosa fa l’Autorità di bacino?

Notizia in breve

Da marzo, un ingegnere bolognese ricopre il ruolo di segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Po, che gestisce il fiume e le sue risorse. Questa autorità si occupa di pianificare e coordinare interventi per la tutela delle acque e del territorio, coinvolgendo un’area popolata da circa 20 milioni di persone.