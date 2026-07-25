Po ma cosa fa l’Autorità di bacino?
Da marzo, un ingegnere bolognese ricopre il ruolo di segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Po, che gestisce il fiume e le sue risorse. Questa autorità si occupa di pianificare e coordinare interventi per la tutela delle acque e del territorio, coinvolgendo un’area popolata da circa 20 milioni di persone.
Parla Alessandro Delpiano, ingegnere bolognese, da marzo segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Adbpo), territorio abitato da 20 milioni di persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
ing. Pasquale Coccaro allOsservatorio Permanente
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