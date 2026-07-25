Fiume Po grande malato ecco cosa serve | parla il segretario dell’Autorità di bacino

Il fiume Po è in grave crisi a causa della siccità, con autobotti in funzione per rifornire le utenze idriche. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Autorità di bacino, un ingegnere bolognese nominato a marzo. La scarsità di acqua ha portato a interventi straordinari per assicurare il rifornimento alle zone più colpite. La situazione resta critica, e le autorità monitorano costantemente il livello delle acque.

Parma, 25 luglio 2026 - Alessandro Delpiano, ingegnere bolognese, da marzo segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Siccità e crisi idrica: sono tornate le autobotti per il rifornimento idropotabile. Ma neve e pioggia non sono servite? “Non sono state sufficienti. La neve non si compatta e si scioglie molto prima, per le alte temperature. A maggio si esaurisce. La pioggia in buona parte viene dilavata velocemente e portata verso il mare. Quanto alle autobotti: siamo abituati a considerare la siccità come un problema del Sud del mondo o delle zone desertiche. Oggi, invece, non è così. Riguarda il Nord, spesso il Nord del Nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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