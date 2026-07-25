Più posti per i bambini fino a un anno

Sono in aumento le strutture comunali dedicate ai bambini fino a un anno di età. Si tratta di spazi pensati per accogliere i lattanti, ovvero i bimbi con pochi mesi di vita, fino a un massimo di un anno. L'apertura di queste nuove strutture mira a offrire un servizio specifico per le esigenze di questa fascia di età, ampliando l’offerta di posti disponibili per le famiglie con neonati. I dettagli relativi alle località interessate non sono stati ancora comunicati.

A scuola sempre più piccoli. Sono i lattanti, i bimbi con pochi mesi di vita che arrivano al massimo a un anno. L’apertura delle strutture comunali ai lattanti non era affatto scontata, ma è stata una strada che l’amministrazione da alcuni anni a questa parte ha deciso di percorrere per dare alle famiglie una ulteriore possibilità nell’accogliere i figli fin dai primi mesi di vita. Un servizio che sta entrando nelle corde delle famiglie tanto che dai 23 posti disponibili nel 2024 si arriva oggi ai 46 assegnati per il prossimo anno educativo. La strategia del Comune prosegue anche nelle nuove strutture. Il nido di via Codazzi ospiterà una sezione dedicata ai più piccoli, a testimonianza di una programmazione che intende consolidare le basi del sistema educativo dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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