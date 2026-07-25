Piscina Collana chiude ad agosto ripartono polemiche Il Coni | Lavori obbligatori

Da anteprima24.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La piscina dello Stadio Collana rimarrà chiusa per tutto il mese di agosto. Il Coni ha comunicato che questa chiusura è dovuta a lavori necessari e già programmati in precedenza. Non sono stati annunciati interventi straordinari o imprevisti, e la decisione riguarda la manutenzione ordinaria. La chiusura ha suscitato alcune polemiche tra gli utenti abituali e le associazioni sportive locali. La riapertura è prevista all'inizio di settembre, secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori.

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Tempo di lettura: 2 minuti La piscina dello Stadio Collana chiude tutto il mese di agosto, il Coni precisa: “Si tratta di lavori obbligatori e programmati da tempo”. Ma riparte la sarabanda delle polemiche. “ È l’ennesima conferma di una gestione che, da anni, denunciamo come sempre più orientata a logiche privatistiche anziché all’interesse pubblico e sociale ” dichiara Emanuele Papa, presidente della Commissione Trasparenza della Municipalità 5 di Napoli e dirigente di Futuro Nazionale. D’estate, la piscina è usata anche per la balneazione e il solarium in terrazza. Rincara la dose Lucio Mezzadri, ex nazionale di nuoto e per oltre trent’anni istruttore alla Piscina Collana con l’associazione sportiva “Giovanni Falcone”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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