Pio Esposito-Inter svolta improvvisa | cosa cambia

L’attaccante della Nazionale italiana torna a essere al centro dell’attenzione, con una svolta improvvisa. In queste ore, si stanno verificando cambiamenti importanti riguardo alla sua situazione. L’Inter ha deciso di ripartire da lui, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità di questa scelta. La situazione si sta evolvendo rapidamente e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

L’attaccante della Nazionale italiana torna sotto i riflettori, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore. L’ Inter riparte da Francesco Pio Esposito. La società nerazzurra è consapevole del fatto di avere in rosa un grande calciatore dal futuro assicurato ed è al lavoro in queste ore per blindarlo e per scongiurare il rischio di una sua partenza. Pio Esposito – Calciomercato.it – Ansa Foto Pio Esposito è attualmente legato all’Inter fino al 30 giugno 2030 e percepisce circa 1,2 milioni di euro netti a stagione, ma le cose sembrano destinate a cambiare: secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente Marotta sarebbe pronto a prolungare il contratto dell’attaccante classe 2005 fino al 30 giugno 2031, con relativo adeguamento dell’ingaggio fino a 22,5 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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