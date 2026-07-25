Pina Picierno | armare l' Europa perché garantisca la pace; il trionfo degli slogan propagandistici e russofobici
Recentemente è stato segnalato un intervento di un europarlamentare che ha proposto di armare l’Europa per garantire la pace, criticando l’uso di slogan propagandistici e retorica russofoba. L’intervento ha suscitato reazioni e commenti di vari osservatori, che hanno definito il discorso come privo di contenuti concreti e caratterizzato da retorica motivazionale. Il dibattito riguarda le posizioni di alcuni politici in merito alla sicurezza europea e alle strategie di difesa.
Mi è stato segnalato un recente intervento di Pina Picierno, instancabile paladina del liberal-progressismo sotto cupola atlantista. Il discorso, in sostanza, era il nulla impastato con il niente, una sorta di retorica motivazionale per anime belle prive di coscienza politica e di consapevolezza storica. Un passaggio più di altri ha attirato la mia attenzione: la paladina della sinistra neoliberale ha dichiarato senza perifrasi che l'Europa deve essere armata per poter difendere la pace. In sintesi, la signora Picierno sostiene il necessario riarmo dell'Europa, spiegando come se fosse la cosa più ovvia del mondo che detto riarmo è funzionale alla pace. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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