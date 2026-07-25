Notizia in breve

Recentemente è stato segnalato un intervento di un europarlamentare che ha proposto di armare l’Europa per garantire la pace, criticando l’uso di slogan propagandistici e retorica russofoba. L’intervento ha suscitato reazioni e commenti di vari osservatori, che hanno definito il discorso come privo di contenuti concreti e caratterizzato da retorica motivazionale. Il dibattito riguarda le posizioni di alcuni politici in merito alla sicurezza europea e alle strategie di difesa.