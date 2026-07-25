L'assessore alla cultura e al turismo di Piancastagnaio ha affermato che l’Amiata non rappresenta una destinazione turistica, sottolineando che il turismo non è considerato la fase più evoluta del viaggio. Ha citato le parole di Rodolphe Christin, che ha criticato il turismo come forma di neutralizzazione del viaggio, evidenziando un punto di vista critico sulla relazione tra viaggio e turismo nella zona.

"Rodolphe Christin torna a dire una cosa che pratichiamo senza ammetterla: il turismo non è la forma matura del viaggio, ne è la neutralizzazione". Pierluigi Piccini assessore alla cultura e al turismo di Piancastagnaio. "Muoversi - scrive – non garantisce più l’apertura, nei luoghi molto frequentati chi ci accoglie è un riflesso di noi stessi, addestrato a restituirci l’immagine che siamo venuti a cercare. Il dato su Dubrovnik — ventisette visitatori per abitante — non descrive una città di successo: descrive una scenografia con qualche superstite. La proposta di Christin è più interessante della denuncia: l’alternativa non è un viaggio più lento, è la riscoperta della prossimità, l’idea che si possa fare vacanza senza partire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccini sull’Amiata : "Non è una destinazione"

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