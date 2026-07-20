Filirun tris di ori sull’Amiata Leonardi Fazzi e Viviani

Notizia in breve

Tre atleti hanno conquistato i titoli di campione toscano di corsa in salita sulla vetta dell’Amiata. Virginia Leonardi, Alessandro Fazzi e Simone Viviani hanno vinto nelle rispettive categorie, portando a casa tre medaglie d’oro. La gara si è svolta domenica, con i concorrenti che hanno affrontato un percorso impegnativo tra paesaggi montani e tracciato tecnico. La competizione ha attirato numerosi appassionati lungo il percorso.