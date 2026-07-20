Filirun tris di ori sull’Amiata Leonardi Fazzi e Viviani
Tre atleti hanno conquistato i titoli di campione toscano di corsa in salita sulla vetta dell’Amiata. Virginia Leonardi, Alessandro Fazzi e Simone Viviani hanno vinto nelle rispettive categorie, portando a casa tre medaglie d’oro. La gara si è svolta domenica, con i concorrenti che hanno affrontato un percorso impegnativo tra paesaggi montani e tracciato tecnico. La competizione ha attirato numerosi appassionati lungo il percorso.
di Matteo Marzotti Tre atleti, una sola squadra, e per tutti (ciascuno nella propria categoria) il titolo di campione toscano di corsa in salita. Una domenica da ricordare a lungo quella appena trascorsa per Virginia Leonardi, Alessandro Fazzi e Simone Viviani. I tre portacolori della Filirun Team sono stati tra i protagonisti della Salitredici, la corsa podistica che da Abbadia San Salvatore porta fino alla sommità del Monte Amiata dopo, appunto, 13 chilometri, di corsa in salita. Su un percorso del genere, tra quasi 300 atleti al via, i tre ragazzi della Filirun Team hanno messo a segno un risultato a dir poco significativo. Virginia Leonardi è arrivata quarta assoluta con il tempo di 1h16’05’’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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