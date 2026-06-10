In Sicilia fondi per l’estate a scuola | nessun progetto resterà escluso Turano | Attività gratuite da giugno ad agosto tra sport teatro e laboratori

La Regione Siciliana ha annunciato che finanzierà tutti i progetti presentati dagli istituti scolastici in risposta alla circolare “Percorsi estivi”. I fondi copriranno attività gratuite da giugno ad agosto, tra cui sport, teatro e laboratori. Nessun progetto sarà escluso dal finanziamento.

La Regione Siciliana finanzierà tutti i progetti presentati dagli istituti scolastici in risposta alla circolare “Percorsi estivi”. Lo ha comunicato l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, dopo la pubblicazione dell’elenco delle domande pervenute sul portale istituzionale. Nessuna richiesta rimarrà senza risorse: la decisione ribalta l’approccio tradizionale delle graduatorie a sportello chiuso. “Sono convinto che la scuola debba essere presenza, ascolto e opportunità anche oltre il calendario scolastico”, ha dichiarato Turano. Le attività – pensate per i mesi di giugno, luglio e agosto – saranno gratuite per le famiglie e gli alunni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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