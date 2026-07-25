Sono stati arrestati in undici, accusati di pianificare un assalto a un portavalori ad Arezzo. L’obiettivo era un furgone che trasportava circa 30 chili di oro, destinato a un caveau locale. L’oro, prodotto in una fonderia nel Cagliaritano, valeva circa 6 milioni di euro. La rapina era prevista per un passaggio settimanale del veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il piano prima che si concretizzasse.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Avrebbero avuto l'intenzione di assaltare un furgone che trasportava settimanalmente 30 chili di oro verso un caveau di Arezzo, lingotti prodotti nella fonderia della Portovesme srl a San Gavino, nel Cagliaritano, e del valore di circa 6 milioni di euro. Sono stati però bloccati dalla polizia prima che riuscissero a mettere in pratica il loro piano che, nell'ultimo periodo, avrebbe anche previsto di assaltare direttamente la fonderia (da qui il nome dell'operazione 'Golden Mole-la talpa d'oro). Le indagini. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Cagliari la banda, con un basista all'interno della fonderia ed esperto a rifondere l'oro, era composta da 11 persone che sono state raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pianificavano l’assalto a un portavalori ad Arezzo: 11 arresti

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