Petrolio tra trading e realtà il prezzo esagerato

Il prezzo del petrolio ha superato di nuovo i 100 dollari al barile. Tuttavia, secondo le analisi, il costo effettivo per i consumatori risulta ancora contenuto rispetto alle oscillazioni di mercato. Si ritiene che le preoccupazioni riguardo a un prezzo troppo elevato siano forse eccessive, considerando le dinamiche attuali di trading e domanda.

Torniamo sopra i 100 dollari a barile. In realtà per come vanno le cose ci costa ancora poco. E sulla preoccupazione per il prezzo forse un poco esageriamo. Nel 2008 andò vicino a 150 (che sarebbero più di 200 oggi); e nel 20112013 si tenne quasi stabilmente sopra i cento. L'economia ha rallentato; ma i cento dollari di per sé non hanno fatto troppe vittime (la recessione del 2008 non fu causata da loro). Da allora, tra l'altro, è fortemente scesa la nostra intensità energetica, cioè la quantità di energia di cui abbiamo bisogno per produrre una unità di PIL. Il sistema rispetto alle crisi precedenti ha acquisito una qualche resilienza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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