L’escalation inarrestabile tra Usa e Iran fa volare il prezzo del petrolio in forte rialzo e mette a rischio i voli commerciali

Le forze statunitensi hanno condotto raid contro obiettivi militari in Iran, con l’obiettivo di indebolire la capacità di Teheran di colpire le navi nello Stretto di Hormuz. La crisi tra i due paesi ha provocato un forte aumento del prezzo del petrolio e rischiato i voli commerciali. La tensione si concentra nel tratto di mare strategico, con ripercussioni sui mercati e sul traffico aereo internazionale.

La crisi nello Stretto di Hormuz torna a far tremare i mercati e il traffico aereo internazionale. Nella notte le forze statunitensi hanno condotto l’ennesima ondata di raid contro obiettivi militari in Iran, con l’obiettivo dichiarato di “indebolire la capacità di Teheran di colpire le navi” nello stretto. La risposta iraniana non si è fatta attendere: missili e droni hanno preso di mira basi statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait, facendo naufragare definitivamente la tregua provvisoria raggiunta il mese scorso. Petrolio e gas in rialzo, Borse europee deboli. Le tensioni si riflettono immediatamente sui mercati. Il Brent con consegna a settembre ha aperto la settimana in forte rialzo, mentre il gas naturale ad Amsterdam ha guadagnato terreno, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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