Un incidente si è verificato nel pomeriggio sulla strada provinciale 327, a Foiano della Chiana. Alle 17.12, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata. Una donna di 33 anni è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora da verificare.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 327, nel territorio di Foiano della Chiana. L’allarme è scattato alle 17.12, quando un’automobile, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata sulla carreggiata. Alla guida del veicolo si trovava una donna di 33 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente, e i carabinieri della Compagnia di Cortona, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla SP327: 33enne trasferita in codice rosso

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