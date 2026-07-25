Perché non ha senso trattare un 14enne come fosse un adulto come vuole fare il governo

Il governo ha deciso di adottare misure più dure contro i minorenni, riducendo i finanziamenti dedicati alla prevenzione e puntando sulla repressione. Questa strategia include il trattamento di un 14enne come fosse un adulto, una scelta che molti ritengono priva di senso. La decisione si traduce in un cambiamento nelle politiche rivolte ai giovani, con l’obiettivo di affrontare comportamenti considerati problematici. La questione solleva critiche sulla efficacia di tali approcci e sulle risposte alternative possibili.

Il governo ha scelto la linea dura e la repressione contro i minorenni, tagliando i fondi alla prevenzione e scaricando sui giovani le proprie carenze. Ma è davvero con il carcere che si ferma la violenza, o assumendosi la responsabilità di educarli con scuola e servizi sociali?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Modern couple travels to a famine era,awakens a supply system,and turns their family's fate around!

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