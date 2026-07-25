Un disegno di legge sulla caccia ha incontrato un blocco nel suo iter parlamentare, rimanendo fermo per anni. La discussione si è trascinata senza approvazioni ufficiali, evidenziando come alcuni provvedimenti ottengano rapidamente il via libera, mentre altri vengono rallentati o bloccati. La differenza sembra legata agli interessi di gruppi specifici e alla complessità del processo legislativo.

ENGLISH VERSION di Alessandro Fazzi e Martina Pluda* Il modo in cui una legge arriva e prosegue il suo iter in Parlamento racconta spesso molto più della legge stessa. Nelle ultime settimane il dibattito pubblico e politico sul ddl Caccia, anche detto ddl Sparatutto, si è fatto acceso, con critiche alla sua fondatezza scientifica, costituzionalità e particolarità di interessi. Eppure, c’è un’ulteriore domanda che meriterebbe un’attenzione simile a quella giustamente riservata al merito del provvedimento: perché alcune proposte di legge attraversano le aule parlamentari a passo di corsa, mentre altre vi restano ferme per intere legislature?... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché alcune leggi volano e altre restano ferme per anni? Il caso del ddl Caccia e gli interessi di pochi

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