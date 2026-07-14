La Night Mode sui smartphone non permette di vedere nel buio come l’occhio umano, ma utilizza tecniche di esposizione prolungata e riduzione del rumore per migliorare le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità combina più scatti per ottenere immagini più chiare e dettagliate, ma non rivela dettagli invisibili all’occhio. La qualità delle foto notturne varia in base alle capacità del sensore e alla stabilizzazione dell’immagine, con alcuni dispositivi che ottengono risultati migliori di altri.

Molti credono che la Night Mode faccia vedere allo smartphone ciò che l’occhio umano non riesce a percepire al buio. Non è così, e chiunque abbia confrontato uno scatto notturno con la scena reale davanti a sé lo sa: il risultato che compare sullo schermo è spesso più luminoso, più dettagliato e più “pulito” di quanto l’occhio umano stia effettivamente vedendo in quel momento. Ma non è un miracolo ottico. È statistica applicata alla fotografia: decine di fotogrammi scattati in una manciata di secondi, allineati pixel per pixel e fusi insieme da un software che decide, fotogramma dopo fotogramma, cosa tenere e cosa scartare. Chi lavora con le... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Night Mode smartphone: come funziona davvero e perché alcune foto notturne sono migliori di altre

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