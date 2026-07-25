Un rappresentante ha definito la nuova norma sull’imputabilità dei minori come un provvedimento “feroce” e “propagandistico”. Secondo quanto affermato, la legge non apporterà modifiche significative in termini pratici o statistici. La dichiarazione sottolinea come questa misura sia principalmente un atto simbolico, senza impatti concreti sulla gestione dei casi giudiziari riguardanti i minori.

«La nuova norma sull’imputabilità dei minori? È un provvedimento che serve a mostrare la faccia feroce per motivi di propaganda, ma statisticamente e a livello pratico non cambia niente». Il. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Pellegrini: «un provvedimento feroce figlio solo della propaganda»

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