Pellegrini Juve svolta nel futuro del centrocampista | le ultime

Il centrocampista della Roma è vicino a firmare il rinnovo del contratto. La trattativa si sta concludendo, e si prevede l’annuncio a breve. La decisione chiude le possibilità di trasferimento in altre squadre. La firma garantisce la permanenza del giocatore in giallorosso. Nessuna conferma ufficiale, ma fonti vicine alla società indicano che l’accordo è ormai prossimo. La notizia interessa il mercato e le strategie della squadra per la prossima stagione.

. Il giocatore sarebbe a un passo dal rinnovo di contratto con la Roma. Si preannuncia una svolta sul fronte del mercato e dei rinnovi contrattuali in casa Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, la società giallorossa e il centrocampista Lorenzo Pellegrini sono ormai a un passo dal trovare l’intesa definitiva per il prolungamento dell’accordo. Dopo molte settimane di serrati confronti e trattative, il dialogo tra le due parti ha infatti registrato un’accelerazione decisiva: la sensazione generale e diffusa è che la fumata bianca possa finalmente arrivare già nel corso delle prossime ore. La Roma era fiduciosa di rinnovare anche Celik, poi soffiatole dalla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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KOLO E PELLEGRINO: MOSSE JUVE SUL MERCATO

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