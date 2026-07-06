Il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma è scaduto il 30 giugno. Al momento, non c’è ancora un accordo per il rinnovo, anche se si discute di un possibile proseguimento del rapporto. La società e il centrocampista stanno valutando le prossime mosse, ma non ci sono stati annunci ufficiali in merito a un nuovo contratto.

Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma, un matrimonio che potrebbe riprendere in futuro, ma al momento non sarebbe ancora stato raggiunto l’accordo. Lorenzo Pellegrini finisce nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Una delle priorità della Roma in vista della prossima stagione è quella di lavorare sui rinnovi di contratto con i capitolini che sono su diversi tavoli (Dybala e Pellegrini sono ormai svincolati, oltre a Cristante e Mancini con scadenze al 2027). Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbe ancora da lavorare per arrivare ad un accordo per il rinnovo con una squadra inglese che sarebbe sulle tracce del centrocampista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calciomercato.it - Roma, rinnovo Pellegrini: le ultime sul futuro del centrocampista | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VERONA-ROMA: Koné Recupera ma Pellegrini è OUT! Chi sarà il NUOVO DS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rovella nel mirino dell’Inter, le ultime sul futuro del centrocampista | CM

Futuro Gasperini, le ultime in casa Roma sul futuro della panchina | CMLe recenti prestazioni della squadra giallorossa hanno portato a un aumento delle discussioni sul futuro del suo allenatore.

Temi più discussi: Roma, Dybala e Celik: rinnovi più vicini. Poi inizieranno le trattative per Pellegrini; Dybala-Roma, countdown per l'annuncio. Ma Pellegrini e Mancini? Tutto tace, cresce la tensione; Pellegrini-Roma, incontro positivo per il rinnovo: Gasperini spinge per la permanenza; Dybala e Celik, rinnovo a un passo via alla trattativa con Pellegrini.

Su #pellegrini che abbia firmato e trovato già l’accordo con la #roma ad oggi possiamo smentirlo, ci sono ancora delle distanze, si dovranno incontrare nuovamente. #rinnovo #calciomercato @IlarioDiGiovamb x.com

Rinnovo Pellegrini, accordo ad un passo: cosa manca alla fumata biancaLorenzo Pellegrini, così come Zeki Celik e Paulo Dybala, sarà con ogni probabilità un calciatore della Roma anche nella prossima stagione. siamolaroma.it

Rinnovo Pellegrini, previsto un nuovo incontro con la Roma: il puntoPellegrini è sempre più vicino alla permanenza a Roma: i contatti tra l'agente del calciatore e il club giallorosso sono continui. siamolaroma.it