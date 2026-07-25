Pauroso incendio in una mansarda | tre ustionati uno è gravissimo

Notizia in breve

Un uomo ha tentato di incendiare la mansarda dopo una lite, ma le fiamme sono esplose e lo hanno ustionato gravemente. Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incendio, che si è sviluppato in una mansarda. Uno dei feriti ha riportato ustioni gravissime, mentre gli altri due hanno subito lesioni di minore entità. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti.