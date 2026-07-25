Pauroso incendio in una mansarda | tre ustionati uno è gravissimo
Un uomo ha tentato di incendiare la mansarda dopo una lite, ma le fiamme sono esplose e lo hanno ustionato gravemente. Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incendio, che si è sviluppato in una mansarda. Uno dei feriti ha riportato ustioni gravissime, mentre gli altri due hanno subito lesioni di minore entità. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti.
Pesaro, 25 luglio 2026 – A vrebbe tentato di incendiare la mansarda dopo una lite, ma le fiamme si sarebbero ritorte contro di lui, provocandogli ustioni gravissime. È la prima ricostruzione del rogo scoppiato ieri sera dopo le 20 al civico 6 di via Livorno, a Montecchio, dove un cittadino egiziano è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Torrette. Secondo le prime informazioni, l’uomo, che non risulterebbe abitare nell’appartamento, avrebbe raggiunto la mansarda nella quale abitano due cittadini pakistani. Avrebbe utilizzato un liquido infiammabile con l’intenzione di appiccare il fuoco all’alloggio. L’egiziano e’ stato avvolto dalle fiamme, riportando le conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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