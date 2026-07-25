Paul Seixas ha concluso la penultima tappa del Tour De France 2026 con un ritardo di due minuti e cinquantacinque secondi, dopo aver percorso 170 chilometri. La sua gamba, secondo le sue parole, ha resistito fino a un certo punto, ma le tre settimane di gara si sono fatte sentire. Il ciclista, in forza alla Decathlon CMA CGM Team, ha ottenuto la decima posizione.

Paul Seixas ha centrato la decima posizione in occasione della penultima tappa del Tour De France 2026. L’enfant prodige del ciclismo internazionale in forza alla Decathlon CMA CGM Team è arrivato con due minuti e cinquantacinque di ritardo al termine del percorso di 170.9 km con partenza a Le Bourg d’Oisans ed arrivo sull’Alpe d’Huez. La frazione è stata vinta da Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), il quale ha preceduto Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Sepp Kuss (Team Visma I Lease a bike). In virtù di quanto fatto il padrone di casa ha conservato la quarta posizione della classifica generale, con un ritardo di 11:56 rispetto all’imprendibile trionfatore Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas: “La gamba c’era fino ad un certo momento, le tre settimane si sono fatte sentire”

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