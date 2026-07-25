Patrizia Cianetti marketing Ducati | Marc Marquez è una potenza e lo sa Dopo Valentino Rossi c'è lui

Marc Marquez è considerato una potenza nel mondo delle corse, secondo Patrizia Cianetti, responsabile marketing di Ducati. La dirigente ha affermato che, dopo Valentino Rossi, c’è lui. La strategia aziendale si concentra su e-commerce e sui successi di piloti come Bagnaia e Marquez. La comunicazione punta a valorizzare il talento e la passione che circondano il marchio.

Dall'e-commerce ai trionfi di Bagnaia e Marquez: Patrizia Cianetti racconta la strategia e la passione dietro il "best ever" del mito di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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