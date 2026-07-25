Un quarto di finale di tennis tra due grandi campioni ha attirato l'attenzione per la sua durata e intensità, alimentando discussioni sul livello attuale del gioco. In particolare, un commentatore ha affermato che non sono i giocatori della top 10 a essere deboli, ma che il livello di Djokovic rimane eccezionale. La partita ha riacceso le conversazioni sulla competizione e sulle prestazioni di alcuni dei migliori tennisti al mondo, senza però entrare nel merito di eventuali valutazioni tecniche o personali.

Un quarto di finale entrato nella storia per durata e intensità ha riacceso una polemica che covava da tempo negli ambienti del tennis: il livello del circuito maschile è davvero calato rispetto al passato? A sollevare la questione, indirettamente, è stata la prestazione di Felix Auger-Aliassime, sconfitto da Novak Djokovic al termine di cinque ore e 15 minuti di gioco, il match più lungo mai disputato nella storia del torneo londinese. Il canadese è finito nel mirino dei critici per la gestione dei momenti chiave dell’incontro, ma il dibattito si è presto allargato, coinvolgendo l’intera top 10 mondiale, giudicata da molti appassionati incapace di avere la meglio su un atleta di 39 anni, per giunta al termine di una sfida così logorante sul piano fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Patrick Mouratoglou: “Non è la top-10 ad essere debole, è Djokovic ad essere ancora incredibile”

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