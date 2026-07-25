Durante i controlli straordinari dei carabinieri a Paternò, sono state elevate multe per oltre 25.000 euro e cinque giovani sono stati segnalati per possesso di droga. Le operazioni fanno parte di un rafforzamento delle attività di sicurezza avviate con l’arrivo dell’estate, periodo in cui aumentano i flussi turistici nella zona. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza sia per i residenti che per i visitatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzati i servizi di sicurezza durante il periodo estivo. Con l’inizio della stagione estiva e il significativo incremento di turisti nel territorio etneo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha intensificato le attività di controllo per garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori. L’obiettivo è quello di prevenire episodi di criminalità, assicurare il rispetto delle norme e proteggere anche le abitazioni lasciate temporaneamente vuote durante il periodo delle vacanze. La presenza costante delle pattuglie rappresenta infatti un importante deterrente contro i furti in appartamento e le altre forme di criminalità predatoria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò, controlli straordinari dei carabinieri: oltre 25.000 euro di multe e cinque giovani segnalati per droga

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