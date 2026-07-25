Parte il Pop Corn Festival del Corto la presentazione all’Hotel Torre di Cala Piccola

Notizia in breve

Il Pop Corn Festival del Corto 2026 è iniziato con tre giorni di proiezioni e eventi collaterali. La nona edizione è stata presentata venerdì nel tardo pomeriggio all’Hotel Torre di Cala Piccola. La manifestazione si svolge a Porto Santo Stefano e comprende diverse attività dedicate al cinema breve. La programmazione prosegue fino a domenica, coinvolgendo partecipanti e pubblico con vari appuntamenti.