Parte il Pop Corn Festival del Corto la presentazione all’Hotel Torre di Cala Piccola
Il Pop Corn Festival del Corto 2026 è iniziato con tre giorni di proiezioni e eventi collaterali. La nona edizione è stata presentata venerdì nel tardo pomeriggio all’Hotel Torre di Cala Piccola. La manifestazione si svolge a Porto Santo Stefano e comprende diverse attività dedicate al cinema breve. La programmazione prosegue fino a domenica, coinvolgendo partecipanti e pubblico con vari appuntamenti.
Porto Santo Stefano (Grosseto), 25 luglio 2026 – Tre giorni di proiezioni ed eventi collaterali per il Pop Corn Festival del Corto 2026, che arriva alla nona edizione ed è stato presentato nel tardo pomeriggio di venerdì al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola. Corti in concorso da Italia, Kazakistan, Inghilterra, Iran, Pakistan, Palestina e, tra i tanti, il Premio Raffaella Carrà da 4mila euro all'idea più originale. Tra gli ospiti, l’attore Riccardo Rossi, Gianni Ippoliti, i registi Volfango De Biasi e Simone Aleandri, la scrittrice Caterina Sabato, il giornalista Maurizio Di Rienzo e in giuria Federico Moccia, Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma, Stefano Giovani e Manuela Pasqualetti, con entrata gratuita fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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