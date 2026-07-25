Paramount-Warner fusione bloccata per alcuni mesi | ecco cosa sta succedendo

La fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery è temporaneamente sospesa. Le due aziende hanno concordato di rimandare la conclusione dell’operazione fino alla valutazione di un tribunale. La causa riguarda accuse di violazioni delle leggi antitrust presentate da alcuni procuratori generali statali e dalla Writers Guild of America. La decisione di bloccare l’accordo durerà alcuni mesi, in attesa dell’esame legale.

La maxi-fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery dovrà attendere. Le parti hanno infatti raggiunto un accordo che impedisce la chiusura dell’operazione fino a quando il tribunale non avrà esaminato nel merito le accuse di violazione delle norme antitrust avanzate da un gruppo di procuratori generali statali e dalla Writers Guild of America. La decisione non blocca definitivamente il progetto, ma ne rinvia i tempi di diversi mesi e apre una nuova fase della battaglia legale attorno a una delle più grandi operazioni nella storia recente dell’industria dell’intrattenimento. L’accordo depositato presso il tribunale federale stabilisce,... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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