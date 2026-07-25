Papa in città parte il countdown In spiaggia 25mila posti per la messa

Il 22 agosto si terrà una messa in spiaggia a Rimini, con 25.000 posti disponibili. La giornata è stata definita storica e le autorità stanno organizzando i preparativi per l’evento. La città si sta preparando all’arrivo di una figura religiosa di rilievo, con un countdown già avviato. La messa si svolgerà in una località balneare, coinvolgendo un numero considerevole di partecipanti.

di Giuseppe Catapano Il countdown è già partito. Il Papa a Rimini: giornata storica, quella del 22 agosto. Rimini si prepara ad accogliere Leone XIV e, a poco meno di un mese di distanza dal grande appuntamento, fervono i preparativi. ll sito internet della Diocesi di Rimini è aggiornato minuto per minuto su programma e informazioni. Idem i social, dove ogni giorno viene pubblicato un conto alla rovescia attraverso una frase del Pontefice (tratta da Magnifica Humanitas) insieme ad aggiornamenti, notizie e curiosità sulla visita. La preparazione culminerà, alla vigilia della visita, con un momento di preghiera rivolto soprattutto ai giovani. Venerdì 21, dalle 21, nella chiesa di San Nicolò a Rimini, ci sarà una veglia con il vescovo Nicolò Anselmi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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