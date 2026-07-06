Da questa mattina il centro di distribuzione di Amazon a Jesi è aperto e operativo. Il polo, situato vicino all’Interporto, ha avviato ufficialmente le attività con i primi dipendenti e mezzi. Sono stati annunciati circa mille posti di lavoro a tempo indeterminato. La struttura, che ha sostituito la fase di cantiere, ora rappresenta un punto di partenza concreto per il colosso dell’e-commerce nella città.

JESI - Amazon ha acceso il suo maxi polo di Jesi. Da questa mattina il centro di distribuzione della Coppetella, accanto all’Interporto, è operativo. Non più cantiere, non più promessa, non più data da inseguire: il colosso dell’e-commerce entra nella fase concreta, con i primi movimenti, i primi lavoratori e i primi mezzi. Per la Vallesina comincia una partita nuova, fatta di lavoro, logistica, traffico e trasformazioni destinate a pesare sull’intero territorio. Il via questa mattina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Amazon apre a Jesi, parte oggi la sfida. Mille posti di lavoro a tempo indeterminato e traffico, come cambia la città. FOTO

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