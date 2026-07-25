Paolo Maldini e i suoi staff dal Milan alla Nazionale | l'amicizia come criterio di scelta e coerenza

Andrea Pirlo è stato nominato Commissario Tecnico della Nazionale, con Leonardo al fianco come Direttore Tecnico. Questa scelta riflette la linea seguita da Maldini come dirigente, basata sulla preferenza per collaboratori con cui ha condiviso rapporti di amicizia e coerenza nel percorso professionale. La decisione si inserisce in un quadro di continuità rispetto alle precedenti scelte di staff e collaboratori.

La oramai scontata nomina di Andrea Pirlo al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale e l'affiancamento di Leonardo al suo ruolo di Direttore Tecnico, hanno evidenziato ulteriormente la "filosofia" che accompagna da sempre Paolo Maldini da dirigente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ketika Paolo Maldini Membuat Striker Kelas Dunia Terlihat Biasa Saja

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