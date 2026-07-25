PALINSESTI 2-8 AGOSTO 2026 | CANALE 5 TRA OPPENHEIMER E LA NUOVA TURCATA
Dal 2 all’8 agosto 2026, Canale 5 trasmetterà la miniserie su Oppenheimer, mentre su altri canali si alternano film e programmi di cinema. Nella programmazione ci sono anche titoli di produzioni turche e di approfondimento storico. La programmazione è ancora in aggiornamento, con dettagli che saranno comunicati nelle prossime ore. Non sono ancora stati annunciati cambiamenti o conferme ufficiali sui palinsesti definitivi.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 2 all’8 agosto 2026. In aggiornamento! D: Noos: L’Avventura della Conoscenza (35) L: Il Giovane Montalbano R M: Un Matrimonio di Troppo 1ªTv M: Teo e Zodi: Un Cammello per Amico 1ªTv G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (46) R V: TIM Summer Hits: Il Meglio S: Sanremo Top (12) R D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Chasing the Wind 1ªTv M: Volevo un Figlio Maschio 1ªTv M: Oppenheimer 1ªTv G: TIM Battiti Live: Il Meglio V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (1010) R il 0208, ore 15:45 – Colpo di Luna il 0408, ore 23:20 – Premio Bellisario dal 0308, ore 14:45 – My Sweet Lie new dal 0308, ore 15:45 – Be My... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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