PALINSESTI 2-8 AGOSTO 2026 | CANALE 5 TRA OPPENHEIMER E LA NUOVA TURCATA

Notizia in breve

Dal 2 all’8 agosto 2026, Canale 5 trasmetterà la miniserie su Oppenheimer, mentre su altri canali si alternano film e programmi di cinema. Nella programmazione ci sono anche titoli di produzioni turche e di approfondimento storico. La programmazione è ancora in aggiornamento, con dettagli che saranno comunicati nelle prossime ore. Non sono ancora stati annunciati cambiamenti o conferme ufficiali sui palinsesti definitivi.