Dieci anni dopo l'uccisione del prete francese avvenuta il 26 luglio, il suo assassinio ha portato a un dialogo che prima sembrava impossibile. Due fanatici avevano sgozzato il sacerdote in un gesto violento. Nonostante tutto, il messaggio cristiano lasciato da lui continua a essere fonte di speranza per molte persone.

A dieci anni dal feroce assassinio del 26 luglio, quando due fanatici sgozzarono il prete francese, il messaggio cristiano di Hamel continua a dare speranza. In Italia esce il libro "Sorelle di dolore", che racconta l'amicizia tra la sorella del prete, Roseline, e Nassera Kermiche, madre di uno dei due attentatori. Le due donne hanno deciso di affrontare insieme la loro diversa sofferenza. Il giornalista Lieven: "Un'esperienza universale della possibilità d'incontrarsi sempre" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Padre Hamel, dal suo martirio è nato un dialogo che sembrava impossibile

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