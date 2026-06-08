Una giornalista si lancia per prendere il pallone della presidente poi riesce in quello che sembrava impossibile
Durante una conferenza stampa, una giornalista ha tentato di afferrare il pallone che era tra le mani della presidente. Dopo alcuni tentativi, è riuscita a prenderlo, sorprendendo i presenti. L’episodio si è verificato in un momento non previsto dall’agenda ufficiale, creando un episodio inaspettato. Non ci sono state conseguenze o interventi formali da parte degli organizzatori. La scena si è conclusa senza ulteriori sviluppi e non ha influenzato il proseguimento dell’evento.
A volte le conferenze stampa istituzionali riservano momenti che nessun protocollo potrebbe prevedere: è proprio quello che è successo in Messico, dove la presidente Claudia Sheinbaum ha trasformato un evento formale in una scena che ha rapidamente fatto il giro dei social network e dei media internazionali, con protagonista una giornalista, un pallone, una caduta improvvisa ed un finale sorprendente. L’episodio si è verificato durante la conferenza stampa mattutina della presidente messicana, a una settimana esatta dall’inizio dei Mondiali FIFA 2026, che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. Un evento atteso da anni, che sta già scaldando gli animi dei tifosi e che ha portato Sheinbaum a celebrare l’occasione in modo non convenzionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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