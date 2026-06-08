Una giornalista si lancia per prendere il pallone della presidente poi riesce in quello che sembrava impossibile

Da screenworld.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una conferenza stampa, una giornalista ha tentato di afferrare il pallone che era tra le mani della presidente. Dopo alcuni tentativi, è riuscita a prenderlo, sorprendendo i presenti. L’episodio si è verificato in un momento non previsto dall’agenda ufficiale, creando un episodio inaspettato. Non ci sono state conseguenze o interventi formali da parte degli organizzatori. La scena si è conclusa senza ulteriori sviluppi e non ha influenzato il proseguimento dell’evento.

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A volte le conferenze stampa istituzionali riservano momenti che nessun protocollo potrebbe prevedere: è proprio quello che è successo in Messico, dove la presidente Claudia Sheinbaum ha trasformato un evento formale in una scena che ha rapidamente fatto il giro dei social network e dei media internazionali, con protagonista una giornalista, un pallone, una caduta improvvisa ed un finale sorprendente. L’episodio si è verificato durante la conferenza stampa mattutina della presidente messicana, a una settimana esatta dall’inizio dei Mondiali FIFA 2026, che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. Un evento atteso da anni, che sta già scaldando gli animi dei tifosi e che ha portato Sheinbaum a celebrare l’occasione in modo non convenzionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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