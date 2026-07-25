Ostia diktat Campidoglio | Dalla prossima estate via per sempre le cabine negli stabilimenti Anche per gli ombrelloni si cambia

Notizia in breve

Dalla prossima estate, le cabine negli stabilimenti balneari di Ostia saranno eliminate. La decisione è stata annunciata durante una riunione presso l’assessorato Patrimonio di Roma Capitale, a cui hanno partecipato imprenditori balneari e i rappresentanti del Dipartimento. La misura riguarda anche gli ombrelloni, con modifiche previste per la stagione balneare 2024. Nessuna indicazione è stata fornita sui dettagli specifici delle nuove disposizioni o eventuali alternative.