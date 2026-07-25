ospite delle summer nights la voce di sal da vinci parla a generazioni diverse

Nell’ambito del calendario delle Summer Nights, questa sera sale sul palco del Brugnato 5Terre Outlet Village Sal Da Vinci, artista poliedrico e tra i protagonisti più apprezzati della musica italiana contemporanea. Cantante, attore e interprete della tradizione musicale napoletana, nel 2026 ha conquistato il Festival di Sanremo, consolidando una carriera che attraversa oltre quattro decenni di successi. Brani come “Rossetto e Caffè”, “Non riesco a farti innamorare” e “L’amore e tu” gli hanno permesso di raggiungere pubblici di generazioni diverse, confermandolo come una delle voci più amate del panorama nazionale. L’edizione 2026 delle Summer Night ha già offerto gli incontri con i Ricchi e Poveri e Fred De Palma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sanremo 2026: Serena Brancale abbraccia Sal Da Vinci nel backstage in finale

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