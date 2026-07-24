Da Sanremo a Brugnato Sal Da Vinci protagonista delle Summer Nights
A Brugnato si svolge il terzo appuntamento delle Summer Nights, organizzato da Radio Subasio. La serata vede come protagonista Sal Da Vinci, che si esibisce presso il centro commerciale Brugnato 5Terre Outlet Village. L’evento si tiene il 24 luglio 2026 e coinvolge il pubblico presente nella location della provincia di La Spezia. La manifestazione è parte di una serie di incontri estivi dedicati alla musica e all’intrattenimento.
Brugnato (La Spezia), 24 luglio 2026 – Tutto pronto a Brugnato 5Terre Outlet Village per il terzo appuntamento delle Summer Nights – Radio Subasio Music Club 2026, la rassegna musicale che da oltre dieci anni rappresenta uno degli eventi più attesi dell'estate e che torna anche quest'anno in collaborazione con Radio Subasio, radio ufficiale della manifestazione. Protagonista della serata di sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21, sarà Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì", già diventato uno dei successi più amati dell'anno. Artista capace di attraversare musica, teatro... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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SUMMER NIGHTS Sabato 25 luglio alle ore 21, il palco di #BrugnatoOutlet ospiterà Sal Da Vinci, dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo con il brano Per sempre Sì, si racconterà in musica e parole in un’esclusiva serata presentata da Gianluca Giurato pe facebook
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