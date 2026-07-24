da sanremo a brugnato sal da vinci protagonista delle summer nights

Notizia in breve

A Brugnato si svolge il terzo appuntamento delle Summer Nights, organizzato da Radio Subasio. La serata vede come protagonista Sal Da Vinci, che si esibisce presso il centro commerciale Brugnato 5Terre Outlet Village. L’evento si tiene il 24 luglio 2026 e coinvolge il pubblico presente nella location della provincia di La Spezia. La manifestazione è parte di una serie di incontri estivi dedicati alla musica e all’intrattenimento.