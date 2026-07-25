Oroscopo la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 | Acquario e Leone cambiano modo di agire

Dal 27 luglio al 2 agosto 2026, la classifica dei segni più fortunati vede Vergine e Capricorno favoriti da Venere, mentre Acquario e Leone modificano il loro atteggiamento. La Luna piena in Acquario, simbolo di libertà, si verifica nello stesso periodo. Nessuna altra informazione sui cambiamenti specifici o sugli effetti di questa configurazione astrologica.

Aspettando la Luna piena nel segno dell'Acquario che parla di libertà, eccoci ritrovati alla classifica dei segni zodiacali più fortunati dal 27 luglio al 2 agosto 2026: i segni baciati da Venere restano Vergine e Capricorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

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