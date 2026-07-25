Oroscopo di oggi 25 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera. Ariete. 213 – 204 Un progetto che va in porto, un contatto dall’estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via! Concediamoci una lunga vacanza. Altrimenti, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro. 214 – 205 Siamo piuttosto di buonumore. In settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. Un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli. 215 – 216 L’umore non è alle stelle, con la Luna opposta, faccia a faccia con Marte. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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