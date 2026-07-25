Oroscopo della prossima settimana 27 luglio – 2 agosto 2026 | Sole e Giove in Leone Luna Piena in Acquario

Mercoledì 29 luglio, il Sole entra in congiunzione con Giove in Leone, mentre poche ore dopo si verifica la Luna Piena in Acquario. Il giorno segna un confronto tra due eventi astronomici: uno che amplia e uno che chiude. Non sono previsti altri eventi celesti significativi nello stesso giorno.

La prossima settimana il cielo tira le somme. Mercoledì 29 luglio il Sole raggiunge Giove in Leone e poche ore dopo la Luna Piena si accende in Acquario: due movimenti opposti nello stesso pomeriggio, uno che allarga e uno che chiude. È una settimana di raccolto, non di semina — e come ogni raccolto chiede di guardare in faccia quello che c'è, non quello che avresti voluto. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 25 luglio 2026?? Il Cielo della Settimana 27 luglio – 2 agosto 2026 La Luna: Piena in Acquario mercoledì 29 luglio alle 16:35 (6°30')? il punto di massima luce del mese. Prima passa dal Capricorno (lunedì e martedì), poi entra in Pesci venerdì 31 alle 14:13 e ammorbidisce il fine settimana. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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OROSCOPO settimana 27 LUGLIO - 02 AGOSTO 2026

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