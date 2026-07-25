Openda lascia la Juventus chi sarà il prossimo? Ecco i possibili bianconeri destinati a salutare
La Juventus ha annunciato ufficialmente la partenza di Openda. Con questa cessione si avvia una serie di addii tra i giocatori della squadra. La società non ha ancora comunicato chi sarà il prossimo a lasciare il club. La notizia riguarda esclusivamente le uscite dal roster e non ci sono dettagli su eventuali acquisti in arrivo. La situazione si sviluppa in un momento di cambiamenti per la squadra.
Openda lascia Torino: parte la catena delle cessioni, chi sarà il prossimo a dire addio alla Juventus. La Juventus ha appena ufficializzato la cessione in prestito di Loïs Openda al Lione, operazione che segna l’inizio concreto del mercato in uscita bianconero e che va nella direzione richiesta da società e Luciano Spalletti: alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio per i nuovi innesti. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il caso Openda, arrivato solo un anno fa e già destinato a ripartire altrove, è emblematico di una strategia che coinvolgerà diversi profili. Secondo quanto raccolto, la Juve ha individuato... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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