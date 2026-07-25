Ok le riforme ok costruire il futuro Ma l' Italia di Pirlo deve vincere fin da subito

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di Pirlo deve vincere subito, nonostante le riforme e le prospettive di futuro. Durante la presentazione del piano per la Nazionale, i responsabili dell’area tecnica hanno sottolineato l’importanza della “condivisione” con il nuovo allenatore. Hanno spiegato di voler lavorare con un commissario tecnico con cui condividere idee, decisioni e obiettivi. La discussione si è svolta davanti ai presidenti della Serie A.

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La parola più pronunciata da Paolo Maldini e Leonardo nella presentazione del loro piano per il futuro della Nazionale è stata "condivisione". Davanti ai presidenti della Serie A i due nuovi responsabili dell’area tecnica hanno spiegato di volere un ct con il quale condividere idee, scelte, sogni e percorso. Un ct a sua volta condiviso con il presidente Malagò che ha scelto loro e che forse in testa aveva qualche altro nome. La sintonia è un principio giusto da cui partire, dopo anni nei quali il calcio ha oscillato tra rivoluzioni annunciate e mai eseguite e ct a cui dare la colpa. Ma condivisione dovrà significare anche condivisione delle... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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