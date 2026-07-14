Auto l’Italia rilancia la filiera | subito le riforme e 1 miliardo per l’industria

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il settore automotive presso Palazzo Piacentini, annunciando un investimento di un miliardo di euro per l’industria e chiedendo l’attuazione di riforme immediate. Ha inoltre sottolineato l’importanza del principio della neutralità tecnologica per la filiera. L’obiettivo dichiarato è favorire la ripresa delle auto italiane e rilanciare il comparto. La convocazione ha coinvolto rappresentanti del settore e aziende del settore automotive.

Auto italiane in ripresa. Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso convoca il settore automotive a Palazzo Piacentini e rilancia la filiera parlando di riforme, di un miliardo di euro, e di principio della neutralità tecnologica. Il tutto scodellato sul tavolo ad hoc dell’incontro predisposto con sindacati, aziende, enti locali. Ed è Stellantis ad aprire le danze annunciando una nuova Alfa Romeo in produzione a Melfi e l’aggiornamento della Fiat 500 elettrica a Mirafiori. Epicentro della crisi è Bruxelles. “Lo abbiamo detto sin dall’inizio, con responsabilità e senza infingimenti – osserva Urso – l’epicentro della crisi è a Bruxelles, nelle follie del Green deal che ha messo in ginocchio l’industria automobilistica europea, favorendo la tecnologia e la produzione cinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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