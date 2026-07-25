Odogu idea per la difesa del Bologna il Milan non chiude alla cessione | CM
Il Bologna sta valutando l'acquisto di David Odogu per rinforzare la difesa, mentre il Milan non ha escluso una cessione. Il club emiliano mira a migliorare il reparto arretrato con due innesti. Il Milan, invece, non ha ancora preso una decisione definitiva sulla possibilità di vendere il giocatore. La trattativa è ancora in fase di discussione e non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi.
David Odogu è finito nel mirino del Bologna per sistemare la difesa a disposizione di Domenico Tedesco, pronto a rinforzare il reparto arretrato con due colpi. Il Bologna pensa a Odogu per la difesa (Ansa Foto) – calciomercato.it La sempre più probabile uscita di Jhon Lucumì dalla rosa del Bologna potrebbe portare la squadra emiliana a prendere due nuovi centrali per la nuova stagione considerato il fatto che anche Casale potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane. Uno dei nuovi difensori a disposizione dell’ex CT del Belgio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe essere David Odogu, difensore tedesco di proprietà del Milan che durante la scorsa stagione ha fatto fatica a trovare spazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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