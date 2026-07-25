Odogu idea per la difesa del Bologna il Milan non chiude alla cessione | CM

Notizia in breve

Il Bologna sta valutando l'acquisto di David Odogu per rinforzare la difesa, mentre il Milan non ha escluso una cessione. Il club emiliano mira a migliorare il reparto arretrato con due innesti. Il Milan, invece, non ha ancora preso una decisione definitiva sulla possibilità di vendere il giocatore. La trattativa è ancora in fase di discussione e non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi.