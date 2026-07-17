Calciomercato Milan idea Lucumi per la difesa | sfida alla Juventus

Il Milan sta considerando l'acquisto di un difensore colombiano, con l'obiettivo di rafforzare la linea difensiva. La trattativa riguarda un giocatore che attualmente milita in un club sudamericano. La società ha mostrato interesse nel portare il calciatore in Italia, sfidando la Juventus che aveva già mostrato interesse. Non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sulle cifre dell'operazione. La trattativa è ancora in corso e non è stato comunicato un accordo definitivo.

Le strategie del mercato del Milan si sono estese e hanno portato ad una grandissima conferma: nonostante l'arrivo di Gila, il club non smetterà di rinforzare la propria difesa. Il tutto però, verrà fatto solamente a fronte di una cessione. Il nome principale in uscita, infatti, è quello di Fikayo Tomori, per cui sono in corso diversi contatti per un ritorno in Premier League. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo nome: quello di Jhon Lucumì del Bologna. Milan, nuovo colpo in difesa: tutti i nomi. In quest'ottica, è tornato a far rumore il nome di Goncalo Inacio, difensore dello Sporting Lisbona e profilo mai del tutto abbandonato. La dirigenza rossonera, infatti, ha in programma un rinnovamento della difesa, scelta dovuta dalle esigenza del nuovo tecnico Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Mercato InterColpo Chiuso!Assalto a Lucumì! Beffa alla Juve

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