Oaktree Investe 100 Milioni | Ristrutturazione e Ampliamento del Centro di Appiano Restyling per Interello

Oaktree ha investito 100 milioni di euro per ristrutturare e ampliare il centro di Appiano, con un restyling dedicato anche a Interello. I lavori prevedono modifiche strutturali e miglioramenti estetici, con l’obiettivo di aggiornare gli spazi e renderli più funzionali. L’investimento riguarda sia la parte edilizia che gli interni, senza modificare la destinazione d’uso. Il progetto è in fase di esecuzione e si concluderà entro i prossimi mesi.

Una casa si riconosce dai dettagli: l’odore dell’erba appena tagliata, le luci che non abbagliano ma guidano, i corridoi dove il passo rallenta e la testa si fa leggera. A Appiano e a Interello, la casa dell’Inter cambia pelle: un cantiere che non promette scenografie, ma giorni migliori. Tutti parlano di risultati, pochi parlano di luoghi. Eppure i luoghi fanno le squadre. A Appiano, dove la prima squadra affina automatismi, e a Interello, dove il settore giovanile impara a stare in campo e in gruppo, l’asticella si alza davvero quando cambiano le infrastrutture. È lì che si formano abitudini, si accorciano recuperi, si costruisce identità. Negli ultimi anni i grandi club europei hanno spinto forte su centri di allenamento più moderni e sostenibili. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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