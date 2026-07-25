L’Inter si rinnova per il futuro | maxi-investimento da 100 milioni per la rivoluzione di Appiano Gentile e Interello

L’Inter ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro destinato alla ristrutturazione degli impianti di Appiano Gentile e Interello. Il progetto prevede lavori di ampliamento e aggiornamento delle strutture, con l’obiettivo di migliorare le aree di allenamento e gli spazi dedicati alla squadra. L’intervento riguarda principalmente le strutture sportive e gli impianti di supporto, senza specificare le tempistiche di realizzazione.

di Francesco Aliperta L’Inter vuole rinnovarsi e prepara 100 milioni di euro per lo sviluppo e la ristrutturazione di Appiano Gentile e Interello: tutti i dettagli. La parola d’ordine in casa nerazzurra è innovazione. Con l’obiettivo di restare costantemente al passo con i tempi e anticipare il futuro per offrire ai propri tesserati le migliori condizioni possibili, l’ Inter ha dato il via a un piano di sviluppo straordinario. Il club investirà circa 100 milioni di euro nei lavori di edificazione, ammodernamento e ristrutturazione del centro sportivo di Appiano Gentile, una cifra importante che, come specificato, non andrà a intaccare in alcun modo il budget destinato alle operazioni di mercato per l’acquisto di nuovi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

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L’ #Inter investirà circa 100 milioni per ammodernamento e rinnovamento di Appiano Gentile (soldi che non inficeranno il mercato nerazzurro), che ospiterà anche l’Under23. Lavori anche ad Interello. x.com

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