Nuovi sostegni per gli anziani C’è anche un piano anti-caldo

L’Ambito Sociale 10 di Fabriano ha annunciato un pacchetto di interventi rivolti agli anziani, includendo anche un piano contro il caldo. Sono previsti servizi di assistenza, supporto domiciliare e misure di prevenzione per le fasce più vulnerabili. L’obiettivo è rafforzare le tutele durante i periodi di elevata temperatura e garantire assistenza continua alla popolazione anziana. Non sono stati specificati dettagli sui finanziamenti o le modalità di accesso ai servizi.

L’Ambito Sociale 10 di Fabriano mette in campo un pacchetto integrato di interventi e servizi a tutela delle fasce più vulnerabili e della comunità. Tra le novità spicca il progetto rivolto ai cittadini tra i 60 e i 66 anni, chiamati a mettere a disposizione la propria esperienza nella cura di parchi, spazi culturali e biblioteche: "È l’occasione per rimettersi in gioco e sentirsi parte della comunità" come sottolineano gli organizzatori. Per il sostegno alla fragilità, sono stati aperti i termini per l’ "Assegno di Cura", destinato agli ultra 65enni non autosufficienti (scadenza 31 agosto con Isee), mentre c’è tempo fino al 20 ottobre per le domande relative alle disabilità gravissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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