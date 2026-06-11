caldo piano per tutelare gli anziani

A Riccione è stato attivato un piano per tutelare gli anziani a causa delle alte temperature, che ieri hanno superato i 30 gradi. La decisione è stata presa in risposta alle condizioni climatiche estive anticipate, anche se luglio è ancora lontano.

Vento caldo e temperature che nella giornata di ieri hanno superato i 30 gradi. Luglio è ancora lontano, ma nel Comune di Riccione è già scattato il piano caldo. L’iniziativa, che si propone di tutelare attraverso un monitoraggio costante le persone più fragili, proseguirà fino alla metà di settembre, con particolare attenzione ai periodi più caldi, come quello che la riviera sta attraversando in queste ore. Il servizio prevede attività di monitoraggio delle condizioni di salute, assistenza telefonica, servizio di aiuto a domicilio per contrastare gli effetti dei picchi di calore. Il distretto di Riccione, in collaborazione con l’ Ausl Romagna, la Protezione civile e le associazioni del terzo settore, ha già avviato il piano, offrendo azioni per mitigare l’impatto del caldo sui cittadini più vulnerabili, tra cui anziani e persone fragili, attraverso monitoraggio e assistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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