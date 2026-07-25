La Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema di decreto che assegna alle Regioni 23 milioni di euro per l'acquisto di nuovi ecografi, TAC e video-impianti digitali. Questi fondi, già disponibili dalla legislatura precedente, sono destinati a migliorare le apparecchiature di primo livello nelle case di comunità. La decisione rappresenta un passo importante per potenziare l’assistenza sanitaria locale.

Case di comunità: con il via libera della Conferenza Stato-Regioni allo schema di decreto con cui il ministero della Salute assegna alle Regioni le risorse - già stanziate nella precedente legislatura per acquistare apparecchiature di primo livello - si pone un importante tassello sulla qualità dell’assistenza. Elettrocardiografi, spirometri, ecografi, pc collegati al Fascicolo sanitario elettronico, materiali per gli screening e contenitori per i rifiuti speciali: dotazioni indispensabili per rendere operative le strutture di prossimità destinate a fare da filtro a pronto soccorso e ospedali, assicurando visite, controlli, vaccinazioni e presa in carico dei pazienti cronici e fragili. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Nuovi ecografi, tac e video-impianti digitali: alla Campania 23 milioni

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