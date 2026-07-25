Nuova Land Rover Defender Cabrio | pronta per l’estate italiana

L’espressione Land Rover Defender Cabrio rimanda principalmente a tre anime distinte: la storia classica, la reinterpretazione moderna di carrozzerie specializzate e le riedizioni artigianali di Land Rover Classic. 1. Il Defender Classico Soft Top (L316). Per decenni, il Defender “duro e puro” è stato proposto in versione Soft Top (o telonato) basato prevalentemente sul passo corto Defender 90. 2. Valiance Convertible di Heritage Customs (Defender Moderno). La casa madre non produce ufficialmente una versione cabriolet dell’attuale Defender L663. Tuttavia, il carrozziere olandese Heritage Customs ha colmato questo vuoto creando la Valiance Convertible, costruita sulla base del Defender 90. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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2026 Land Rover Defender 110 Review: Why Is Everyone Buying One

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